Lazio trionfa alle Olimpiadi | due ori e un bronzo a sorpresa

Il Lazio ha scritto una pagina storica alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, conquistando tre medaglie che brillano più di ogni record. Due ori e un bronzo, frutto del talento e della tenacia di atleti che hanno sfidato il freddo e le aspettative, dimostrando che il talento non ha confini geografici. In una regione dove gli sport invernali non sono tradizionalmente radicate, questo risultato suona come una rivoluzione sportiva. La star indiscussa è Francesca Lollobrigida, la pattinatrice di Frascati che ha dominato la pista con due ori nei 3000 e 5000 metri, stabilendo anche un record olimpico. Il suo trionfo non è solo nei numeri, ma nella grinta dimostrata in ogni gara, dal 13esimo posto nei 1500 metri al quarto posto nella mass start. 🔗 Leggi su Ameve.eu

