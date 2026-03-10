Il settore della pesca lamenta forti aumenti del gasolio Legacoop Romagna chiede interventi di sostegno

Il settore della pesca sulla riviera adriatica sta affrontando un forte aumento del costo del gasolio, causato dal rialzo dei prezzi legato alla guerra in Iran. Legacoop Romagna ha chiesto interventi di sostegno per le cooperative di pesca e acquacoltura, che stanno subendo conseguenze dirette da questi incrementi. La situazione sta generando preoccupazione tra gli operatori del settore.

Sarà uno dei temi di cui si parlerà in occasione dell’assemblea delle cooperative della pesca e dell’acquacoltura associate a Legacoop Romagna, che nel settore associa 11 imprese e un migliaio di soci Il rincaro dei carburanti legato alla guerra in Iran sta colpendo pesantemente le cooperative della pesca e dell’acquacoltura della riviera adriatica. il prezzo del gasolio erogato dalle cooperative ai soci, un migliaio nelle marinerie che vanno da Ravenna a Cattolica, è schizzato in pochi giorni da 0,67 a quasi 1 euro al litro. La spesa media per il pieno di un peschereccio è passata da 700 a 1.500 euro, con impatti più pesanti per chi pratica la pesca volante e a strascico. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

