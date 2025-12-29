Caro carburanti perché nel 2026 il diesel costerà più della benzina | quanto pagheremo

A partire dal 2026, potrebbe verificarsi un cambiamento significativo nel prezzo dei carburanti: il diesel potrebbe superare la benzina nel costo al litro. Questa variazione, prevista dal nuovo quadro normativo, influenzerà le scelte dei consumatori e i costi di trasporto. Vediamo insieme quali saranno le ragioni di questo cambiamento e quanto potrebbe incidere sulle nostre spese quotidiane.

Dal 1° gennaio 2026 al distributore potrebbe verificarsi un cambiamento storico: il diesel potrebbe costare più della benzina, anche se di pochi centesimi al litro. Un’inversione di tendenza che nasce dalle nuove regole sulle accise inserite nella Legge di bilancio, destinate a incidere direttamente sui prezzi alla pompa. Alla base della svolta c’è una norma contenuta nella Legge di bilancio che prevede una rimodulazione delle accise sui carburanti. Il testo stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, scatteranno due interventi simmetrici: riduzione dell’accisa sulla benzina di 4,05 centesimi di euro al litro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

