Caro carburanti perché nel 2026 il diesel costerà più della benzina | quanto pagheremo

A partire dal 2026, potrebbe verificarsi un cambiamento significativo nel prezzo dei carburanti: il diesel potrebbe superare la benzina nel costo al litro. Questa variazione, prevista dal nuovo quadro normativo, influenzerà le scelte dei consumatori e i costi di trasporto. Vediamo insieme quali saranno le ragioni di questo cambiamento e quanto potrebbe incidere sulle nostre spese quotidiane.

Dal 1° gennaio 2026 al distributore potrebbe verificarsi un cambiamento storico: il diesel potrebbe costare più della benzina, anche se di pochi centesimi al litro. Un'inversione di tendenza che nasce dalle nuove regole sulle accise inserite nella Legge di bilancio, destinate a incidere direttamente sui prezzi alla pompa. Alla base della svolta c'è una norma contenuta nella Legge di bilancio che prevede una rimodulazione delle accise sui carburanti. Il testo stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, scatteranno due interventi simmetrici: riduzione dell'accisa sulla benzina di 4,05 centesimi di euro al litro.

Dal 1° gennaio 2026 cambiano le accise sui carburanti: gasolio più caro - La Manovra introduce la parità fiscale: il diesel costerà 4 centesimi in più, mentre cala leggermente il prezzo della verde ... zoom24.it

Manovra 2026: riallineamento accise carburanti e nuovi incentivi per Transizione 5.0 e biometano - Dal 1° gennaio 2026 gasolio più caro e benzina in calo per tagliare i sussidi dannosi. energiaoltre.it

? Diesel più caro della Benzina 2026

Dal 1° gennaio 2026 cambiano le accise sui carburanti: gasolio più caro mentre la benzina scenderà di 4 centesimi - facebook.com facebook

