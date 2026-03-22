La storia di Carla Pensa, 85enne ex fruttivendola che ha vinto il campionato mondiale di pesto genovese al mortaio battendo 100 concorrenti internazionali È stata proclamata, ieri 21 marzo, dalla sindaca di Genova Silvia Salis la nuova campionessa del mondo di pesto genovese al mortaio. Si tratta di Carla Pensa, classe 1940, ex fruttivendola originaria di Roccatagliata, piccola frazione di soli 53 abitanti nel Comune di Neirone (Genova). Al termine di un’intensa giornata di competizione, è emersa come la migliore tra i 100 partecipanti giunti da ogni parte del mondo. La sua abilità ha conquistato all’unanimità i trenta giudici che, durante la mattinata, avevano selezionato i 10 super finalisti nell’ultima fase della prestigiosa gara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nonna di 85 anni vince il campionato mondiale di pesto genovese. Carla Pensa è una fruttivendola in pensione e i giudici hanno premiato anche la sua manualità

Articoli correlati

Eternity, il nonno e la nonna di Miles Teller hanno ispirato la sua performance nel film con Elizabeth OlsenLa star di Top Gun: Maverick ha svelato che il legame dei suoi nonni ha fornito parecchi spunti per la trama del film con Elizabeth Olsen.

Leggi anche: Miss Nonna 2026: nel calendario c'è una genovese

Altri aggiornamenti su Nonna di 85 anni vince il campionato...

Temi più discussi: Una nonna di 85 anni vince il campionato mondiale di pesto genovese; Nonna di 85 anni vince il campionato mondiale di pesto genovese; Nonna di 85 anni vince il campionato mondiale di pesto genovese; Nonna di 85 anni è la nuova campionessa del mondo di pesto al mortaio.

Nonna di 85 anni è la nuova campionessa del mondo di pesto al mortaioGenova celebra la nuova campionessa mondiale di pesto al mortaio: si tratta di Carla Pensa, classe 1940, fruttivendola in pensione di Roccatagliata, una località di soli 53 abitanti. ilmessaggero.it

Una nonna di 85 anni vince il campionato mondiale di pesto genoveseÈ stata proclamata dalla sindaca di Genova Silvia Salis alle ore 16.30 la nuova campionessa del mondo di pesto genovese al mortaio. (ANSA) ... ansa.it

Nonna, ti vorrei raccontare che ho guardato il cielo un sacco di volte, cercandoti ho tenuto a mente le tue ultime parole come un faro, come se potessero guidarmi, salvarmi persino da me stessa, capisci che intendo Il vuoto che ho dentro, certo, quel buco im facebook

La vita non mi ha permesso di poter godere dell'amore di una nonna, ma avrei tanto voluto averne una come Nonna Gabriella. L'ho presa quindi in prestito per un'oretta e quanto successo lo potete vedere nel tweet qui sotto. L'affetto di suo nipote che mi ha co x.com