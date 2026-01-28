Chirurgia robotica ai polmoni | il Papa Giovanni a quota 100

L’ospedale di Bergamo ha raggiunto un nuovo traguardo nella chirurgia robotica ai polmoni. Il reparto ha eseguito con successo una lobectomia utilizzando tecnologie avanzate, riducendo i tempi di degenza media a soli 3,5 giorni. Alessandro Lucianetti, uno dei medici coinvolti, spiega che i vantaggi per i pazienti sono evidenti: interventi più precisi, tempi di recupero più rapidi e meno rischi. È un passo avanti importante per la sanità locale.

L’OSPEDALE DI BERGAMO. Alessandro Lucianetti: i vantaggi per il paziente sono molti, la degenza media per una lobectomia polmonare è di 3,5 giorni. È una tecnologia che guarda al futuro, ma che è già ben radicata nel presente. L’ospedale «Papa Giovanni» ha tagliato il traguardo del 100° intervento di chirurgia robotica in ambito polmonare: un risultato importante che dà conto del valore di un’arma in più per patologie benigne e maligne, e che consente di aumentare la precisione e portare costanti benefici sui pazienti. Appunto in questa cornice, la chirurgia robotica toracico-polmonare è un elemento di rilievo: il «Papa Giovanni» è l’unico centro della Bergamasca attivo in questo specifico ambito. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

