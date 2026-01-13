Lavoro e impresa | Modena è un paese per giovani ? Lo studio che lo conferma

Lavoro e impresa: Modena si conferma una città favorevole ai giovani. Uno studio recente evidenzia come questa realtà offra opportunità per chi desidera avviare una carriera o intraprendere un percorso imprenditoriale. La città si distingue per un ambiente dinamico, con servizi e infrastrutture che favoriscono lo sviluppo professionale e personale dei giovani, rendendola una meta interessante per chi cerca un luogo in cui costruire il proprio futuro.

