Lavoro e impresa | Modena è un paese per giovani ? Lo studio che lo conferma
Lavoro e impresa: Modena si conferma una città favorevole ai giovani. Uno studio recente evidenzia come questa realtà offra opportunità per chi desidera avviare una carriera o intraprendere un percorso imprenditoriale. La città si distingue per un ambiente dinamico, con servizi e infrastrutture che favoriscono lo sviluppo professionale e personale dei giovani, rendendola una meta interessante per chi cerca un luogo in cui costruire il proprio futuro.
Se sei giovane e cerchi un luogo dove costruire il tuo futuro, Modena è una delle scelte migliori in Italia. A certificarlo è il nuovo report dell'Ufficio Studi di Lapam Confartigianato, che ha analizzato l'attrattività dei territori attraverso l'indice "Youth Friendly 2025". I risultati sotto la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
