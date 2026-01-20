Il reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia pediatrica all' Ospedale regionale di Torrette di Ancona rischia di chiudere definitivamente

Il reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia pediatrica dell’Ospedale di Torrette di Ancona potrebbe chiudere, a seguito della partenza del dottor Sergio Filippelli per il Gemelli di Roma. Da circa un mese, l’attività chirurgica è sospesa, sollevando preoccupazioni sulla continuità dei servizi specialistici dedicati ai pazienti più giovani. La situazione evidenzia le criticità di un settore fondamentale per la salute dei bambini della regione.

«Adesso che anche il dottor Sergio Filippelli lascerà la Cardiochirurgia e Cardiologia pediatrica all'Ospedale regionale di Torrette di Ancona per trasferirsi al Gemelli di Roma, il rischio è che il reparto possa chiudere definitivamente, visto che da un mese circa, l'attività chirurgica.

