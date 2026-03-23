carburanti sempre peggio inarrestabili speculazioni

Non c’è pace per gli automobilisti che devono destreggiarsi con l’altalena dei prezzi del carburante e – accusa Federconsumatori – "inarrestabili speculazioni". La situazione – fa presente l’associazione – sta "peggiorando ancora, in Emilia Romagna e a Modena. Sono già venuti a galla tutti i limiti dell’operazione di riduzione solo per alcuni giorni delle accise: improvvisazione, assenza di controlli, grandi praterie appunto per ogni speculazione". In questo senso venerdì scorso, ad un giorno e mezzo dall’avvio della riduzione di 0.25 centesimi delle accise, "il 37,5% dei distributori della provincia di Modena – sottolinea Federconsumatori – aveva ancora un prezzo, per il diesel in modalità self, pari o superiore ai due euro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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