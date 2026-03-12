Caro carburanti Lanzi | Serve tutela contro le speculazioni

Leonardo Lanzi, presidente di FAI Emilia, ha commentato gli aumenti dei prezzi dei carburanti, sottolineando come siano diventati più frequenti e rapidi negli ultimi sette giorni. Ha evidenziato la necessità di interventi per proteggersi dalle speculazioni che stanno influenzando il settore degli autotrasporti e altri comparti legati al carburante. Le sue parole riflettono una preoccupazione crescente tra gli operatori.

Leonardo Lanzi, Presidente di FAI Emilia, ha espresso forte preoccupazione per gli aumenti "repentini e quotidiani" che si stanno verificando nell'ultima settimana nel mondo degli autotrasporti e non solo. Secondo l'analisi di Lanzi, "Il costo del carburante incide normalmente tra il 25% e il 30% sui costi generali di un'azienda di trasporti. L'attuale dinamica inflattiva, con aumenti superiori al 30% rispetto ai periodi precedenti, si traduce in un incremento dei costi complessivi di gestione di circa il 10%. Questi rincari risultano difficilmente sostenibili, specialmente per le realtà meno strutturate dove la marginalità è già ridotta ai minimi termini". 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Caro carburanti, i benzinai toscani sul piede di guerra: “Pronti allo sciopero generale contro le speculazioni”FIRENZE – Le ripercussioni economiche derivanti dall’attuale crisi geopolitica mediorientale continuano a gravare sul mercato energetico, innescando... Leggi anche: Autotrasporto, Biadetti (Confartigianato):"Caro carburanti, aumenti che fanno pensare a speculazioni" Contenuti e approfondimenti su Caro carburanti CARO CARBURANTI Caro carburanti: rincari rallentano ma diesel e benzina restano sopra i 2 euro al litroL’aumento dei prezzi dei carburanti rallenta, ma non si ferma, nonostante il petrolio abbia registrato un forte calo (Brent sotto i 90 dollari) dopo le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump ... statoquotidiano.it Caro carburanti, la guerra non può diventare il pretesto per far cassaConfcommercio Potenza: L’approvvigionamento di carburanti, allo stato attuale, è regolare e le riserve tengono. Eventuali aumenti incontrollati dei prezzi non hanno alcuna giustificazione ... basilicata24.it