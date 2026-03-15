Il reboot di Buffy non si farà più ma se dovesse arrivare l’apocalisse potrete sempre contattarmi | l’annuncio di Sarah Michelle Gellar ‘gela’ i fan

Sarah Michelle Gellar ha annunciato su Instagram che il reboot di “Buffy l’ammazzavampiri” non si realizzerà. L’attrice, interprete della protagonista, ha anche scherzato dicendo che in caso di apocalisse si può sempre chiedere il suo aiuto. La notizia conferma la fine dei piani di un nuovo progetto legato alla popolare serie televisiva.

Il reboot di “Buffy l’ammazzavampiri” non ci sarà. Lo ha rivelato Sarah Michelle Gellar su Instagram. “Sono davvero triste di doverlo dire, ma volevo che lo sapeste da me. Purtroppo, Hulu ha deciso di non procedere con ‘Buffy: New Sunnydale’ “, ha dichiarato in un video pubblicato sabato. “Voglio ringraziare Chloé Zhao, perché non avrei mai pensato di ritrovarmi di nuovo nei panni di Buffy, con i suoi stivali eleganti ma accessibili. E grazie a Chloé, mi sono ricordata quanto la amo e quanto sia importante non solo per me, ma per tutti voi. E questo non cambia nulla, e vi prometto che se dovesse arrivare davvero l’apocalisse, potete sempre contattarmi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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