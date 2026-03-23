Cani microchippati 40 registrazioni nella giornata promossa dal Comune

Una mattinata di partecipazione e risultati concreti nella lotta al randagismo. In piazza Cavour si è svolta la giornata dedicata alla microchippatura dei cani di famiglia promossa dal Comune di Agrigento in collaborazione con l’Asp. Nel corso dell’iniziativa sono stati microchippati 40 cani con contestuale registrazione all’anagrafe canina. Un dato significativo che conferma l’attenzione crescente dei cittadini verso la tutela degli animali e il rispetto delle norme. Il servizio, rivolto ai residenti, ha consentito anche di regolarizzare i cani di oltre 60 giorni senza incorrere in sanzioni offrendo così un’opportunità concreta a chi non era ancora in regola. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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