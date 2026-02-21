Inclusione e accessibilità nella giornata nazionale del braille promossa dalla sezione reggina Uici

La sezione reggina dell’Uici ha organizzato la Giornata nazionale del braille il 21 febbraio, per sensibilizzare sull’importanza dell’inclusione. La data celebra la scrittura tattile creata per permettere ai non vedenti di leggere e comunicare. Quest’anno, l’evento si concentra sulla diffusione di materiali accessibili nelle scuole e nelle biblioteche locali. Numerose associazioni partecipano con workshop e presentazioni di strumenti innovativi per migliorare l’autonomia delle persone con disabilità visiva.

Il 21 febbraio rappresenta un momento importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei diritti e dell’inclusione delle persone con disabilità visiva La Giornata nazionale del braille si celebra il 21 febbraio di ogni anno:istituita il 3 agosto 2007 con la Legge n. 1262007, quale momento dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei diritti e dell’inclusione delle persone con disabilità visiva. La Giornata nazionale del braille è un’occasione per richiamare l’attenzione su inclusione, accessibilità e rispetto delle differenze, parlare di braille significa parlare di diritti, dignità e pari opportunità, sottolineando come una società civile si misuri dalla capacità di abbattere barriere culturali e sociali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Giornata internazionale del Braille: un impegno globale per l’accessibilitàLa Giornata internazionale del Braille, promossa dall’ONU, celebra il ruolo fondamentale del sistema Braille nel garantire autonomia e inclusione alle persone con disabilità visiva.

Giornata nazionale del Braille a LeccoIl 21 febbraio si celebra la Giornata nazionale del Braille, e a Lecco l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti organizza un evento per sensibilizzare sull’uso di questo sistema di scrittura tattile.

