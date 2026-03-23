CAMPI BISENZIO – Falso ambulatorio medico scoperto a Campi Bisenzio. Prosegue, senza soluzione di continuità, l’azione della Guardia di Finanza a tutela della collettività, secondo le linee programmatiche dettate dal comando provinciale di Firenze in attuazione delle direttive del Comando regionale toscana. Nel comune di Campi Bisenzio, infatti, i militari del secondo Nucleo operativo metropolitano hanno scoperto, interrompendone prontamente l’attività, un falso ambulatorio medico gestito da un soggetto straniero che, pur privo di qualsivoglia titolo di studio in ambito sanitario, era intento a effettuare visite mediche e a somministrare farmaci ad ignari pazienti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Blitz della Finanza nello studio medico abusivo a Campi Bisenzio

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