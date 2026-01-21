Tutti i membri del Consiglio Nazionale Forense hanno aderito al Comitato delle Camere Penali per il sì al referendum sulla riforma costituzionale della separazione delle carriere. La posizione si basa sulla volontà di promuovere un giusto processo e garantire la tutela dei diritti dei cittadini, ritenendo che la modifica possa contribuire a un sistema giudiziario più equo ed efficiente.

I consiglieri del Consiglio Nazionale Forense sostengono la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere in nome del giusto processo e della tutela dei diritti dei cittadini.. “Tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense hanno manifestato la volontà di aderire al Comitato Camere Penali per il SÌ, che ha accolto con particolare soddisfazione tale iniziativa”. È quanto si legge in una una nota del presidente del Comitato per il Sì dell’Unione Camere Penali Italiane (UCPI), Francesco Petrelli. Nella richiesta di adesione, i componenti del CNF spiegano che la riforma costituzionale sottoposta al voto dei cittadini italiani nasce da una “ evoluzione delle previsioni della Carta Costituzionale in funzione di una più efficace attuazione dei principi del Giusto processo di cui all’art. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Referendum giustizia: tutti i componenti del consiglio nazionale forense aderiscono al comitato camere penali per il si

