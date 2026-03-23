Cambio dell’ora legale permanente contro l’aumento delle bollette iter alla Camera

L’Italia torna a discutere dell’ ora legale permanente proprio mentre si avvicina il cambio delle lancette del 29 marzo, che nell’immediato porterà a un’ora di sonno in meno ma che poi regalerà un’ora di luce in più ogni giorno. La questione è diventata concreta: l’11 marzo alla Camera la Commissione Attività Produttive ha dato il via a un’indagine conoscitiva per valutare impatti energetici, economici e ambientali dell’ora legale fissa. L’ora legale 2026. Prima di addentrarci nelle disquisizioni, ricordiamo che il cambio dell’ora legale 2026 si applica nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo: le lancette si spostano avanti di un’ora e le 2 di notte diventano le 3. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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