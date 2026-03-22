La Camera dei deputati ha approvato l’avvio dell’iter parlamentare per rendere stabile l’ora legale in Italia. La decisione riguarda l’introduzione permanente di questo orario sul territorio nazionale. Ora il procedimento passerà alle fasi successive previste dalla legge, con l’obiettivo di valutare ufficialmente questa possibilità. La discussione si concentra sulla possibilità di adottare questa modifica in modo permanente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia valuta l’introduzione stabile dell’ora legale. La Camera dei deputati ha approvato l’avvio dell’iter parlamentare per valutare la possibilità di rendere permanente l’ora legale sul territorio nazionale. La X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo) ha dato il via all’indagine conoscitiva sugli effetti dell’ora legale permanente, promossa da Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), Consumerismo No profit e dal deputato Andrea Barabotti (Lega). L’iniziativa nasce anche dalla consultazione pubblica europea del 2018, a cui parteciparono 4,6 milioni di cittadini, con l’ 84% favorevole all’abolizione del cambio d’ora. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Via libera della Camera all’iter per l’ora legale permanente

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