Cambia tutto! Ora legale in arrivo una storica novità

Tra la notte di sabato 28 e domenica 29 marzo torna l’ ora legale: le lancette andranno spostate in avanti di un’ora, con effetti immediati su ritmi quotidiani, trasporti e organizzazione delle attività. Un passaggio abituale per milioni di cittadini, ma quest’anno la data è osservata con particolare attenzione perché in Italia è stato avviato un percorso istituzionale che valuta l’ipotesi di ora legale permanente. Il tema non è nuovo, ma nelle ultime settimane è entrato in una fase più strutturata: alla Camera dei deputati è partita un’indagine conoscitiva per misurare, con dati e audizioni, i possibili effetti di una scelta che eliminerebbe il ritorno all’ ora solare. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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