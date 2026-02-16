VAR cambia tutto! Doppie ammonizioni in arrivo | il 28 febbraio la svolta storica dell' IFAB
Il 28 febbraio l’IFAB potrebbe introdurre una novità che rivoluziona il VAR. La proposta prevede l’introduzione delle doppie ammonizioni, che potrebbero portare a sanzioni più rapide e decisive durante le partite. Questa modifica potrebbe cambiare il modo in cui gli arbitri applicano le regole, influendo direttamente sul ritmo delle gare. La decisione nasce dall’esigenza di rendere più chiara e immediata la gestione delle infrazioni più gravi.
Un potenziale cambiamento nel funzionamento del VAR è al centro delle discussioni internazionali sul calcio. IFAB sta valutando una modifica che potrebbe estendere l’intervento del video anche nel caso di doppie ammonizioni, segnando una svolta nel controllo disciplinare del gioco. Durante l’incontro in Galles, previsto per il 28 febbraio, verrà esaminata la possibilità di autorizzare il richiamo dell’arbitro anche per una seconda ammonizione, in presenza di errore chiaro. Le proposte hanno tratto impulso dalle discussioni maturate a inizio anno a Londra e mirano a superare i limiti del protocollo vigente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Simonelli: “Il 28 febbraio l’Ifab voterà per approvare l’intervento del Var sui secondi gialli”
Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha annunciato che il 28 febbraio l’IFAB voterà per approvare l’uso del VAR sui secondi gialli.
Caso Kalulu e la svolta Ifab: ecco come cambierà il VAR dai Mondiali 2026
L’IFAB ha deciso di modificare le regole del VAR a partire dai Mondiali 2026, dopo le controversie legate ai precedenti utilizzi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
