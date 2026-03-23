La provincia di Caltanissetta si prepara a vivere un momento di grande attesa sportiva con la finale provinciale dei Nuovi Giochi della Gioventù. Lo scontro per il titolo vedrà affrontarsi l’Istituto Volta di Caltanissetta contro l’Istituto Eschilo di Gela, in una sfida di basket 3vs3 destinata a determinare chi rappresenterà la regione alle finali nazionali. L’evento, previsto per le prossime ore, promette di essere una dimostrazione di valori educativi e sportivi che vanno oltre il semplice punteggio. L’incontro si svolgerà secondo le nuove regole dei Giochi della Gioventù, strutturati in quattro mini tempi distinti. La squadra del Volta, guidata dai docenti Emilio Galiano e Alessandro Andaloro, ha già dimostrato in precedenti incontri di possedere una coesione di gruppo eccezionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta: Volta contro Eschilo, il big match di basket

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