Caltanissetta | screening glaucoma gratuiti 10-12 marzo

A Caltanissetta, dal 10 al 12 marzo, si svolgono screening gratuiti per il glaucoma. L’evento coinvolge medici specializzati che effettuano controlli oculistici senza costi per i cittadini. La iniziativa si tiene in diversi punti della città, offrendo un’opportunità di prevenzione a chi desidera verificare lo stato di salute degli occhi. La partecipazione è aperta a tutti, senza necessità di prenotazione.

La salute visiva di Caltanissetta è al centro di un’importante iniziativa di prevenzione che si sta svolgendo in questi giorni. In occasione della Settimana mondiale della vista, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha attivato screening gratuiti contro il glaucoma presso il proprio ambulatorio in viale della Regione 12. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ETS, mira a smontare l’idea che la cecità sia inevitabile, puntando invece sulla diagnosi precoce come strumento fondamentale. I controlli sono stati avviati martedì 10 marzo e proseguiranno nelle giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

