Enoturismo e cultura | Guardia Sanframondi svela le meraviglie del Sannio con ‘Calici & Capolavori’

La cittadina di Guardia Sanframondi si prepara a mostrare il meglio delle sue tradizioni domenica 8 febbraio. Un evento tra arte barocca, degustazioni di vini e sapori autentici delle aree interne del Sannio. L’iniziativa vuole far scoprire ai visitatori le bellezze culturali e gastronomiche di questa parte del Beneventano, invitando tutti a un viaggio tra storia, arte e buon cibo.

Il Sannio Beneventano si racconta attraverso le sue più notevoli peculiarità, l'arte, il vino e le tradizioni locali. Domenica 8 febbraio, a Guardia Sanframondi, prende il via Calici & Capolavori – Un viaggio tra arte barocca e identità sannita, iniziativa dell'associazione Sapori Sanniti che trasforma l'enoturismo in un percorso esperienziale tra patrimonio culturale, viticoltura e gastronomia tipica delle aree interne. Obiettivo ultimo è mettere al centro un territorio spesso lontano dai grandi flussi turistici, dove colline, borghi storici e cantine diventano strumenti di conoscenza e valorizzazione della cultura locale.

