calendario completo di aprile 2026 streaming online orari di inizio programma

Sono state comunicate le date e gli orari delle partite di aprile 2026 della Premier League 202526. La programmazione delle trasmissioni in streaming online include tutte le partite di quel mese, con orari di inizio assegnati. La lista completa degli incontri è stata resa pubblica e i dettagli sono disponibili per gli appassionati che vogliono seguire gli eventi in diretta.

Sono state annunciate le scelte di trasmissione in diretta per le partite della Premier League 202526 di aprile. Le aspiranti al titolo Arsenal e Manchester City sono tra le squadre ad aver visto le partite spostate per la trasmissione in diretta nel Regno Unito, compreso il loro incontro potenzialmente colossale tra loro. Tra le selezioni figura anche la prima trasferta in assoluto del Liverpool allo stadio Hill Dickinson dell’Everton per il derby del Merseyside. Ecco tutti i dettagli sulle partite della Premier League scelte per la trasmissione in diretta ad aprile, inclusi i dettagli su canali e live streaming. Qui trovate anche il programma di marzo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Calendario di gennaio e febbraio 2026, streaming online, orari di inizio, programmaSono state annunciate le selezioni per la trasmissione in diretta delle partite di Premier League di gennaio e febbraio della stagione 2025/26.

Calendario e orari ufficiali dell'Italia nella Nations League 2026/27: il programma completoIl presente quadro sportivo mette in evidenza il percorso dell’Italia nella Nations League 2026/27, offrendo una visione chiara delle date e degli...

