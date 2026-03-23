Dopo la notizia del vertice di mercato andato in scena la scorsa settimana tra la dirigenza del Milan e Massimiliano Allegri arrivano i primi rumors sui possibili colpi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' in caso di qualificazione in Champions League il budget potrebbe arrivare sui 100 milioni di euro con la necessità di chiudere 4-5 colpi salvo ulteriori uscite. Il piano sarebbe lo stesso della scorsa estate: inserire sia elementi di prospettiva, sia giocatori di spessore e di grande esperienza. Secondo il quotidiano il primo obiettivo sarebbe l'attaccante con un nome al momento in cima alla lista del Milan: Retegui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Retegui il primo obiettivo per l’attacco del Milan: ecco il motivo

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