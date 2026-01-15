Calciomercato attento Milan | la Juventus piomba su Mateta del Crystal Palace
Durante la sessione di calciomercato, si segnala un interesse della Juventus per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha confermato questa possibilità durante la trasmissione 'Calciomercato L'originale', sottolineando come il club bianconero valuti attentamente questa opzione. La situazione resta in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.
Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del forte interesse della Juventus per Mateta durante 'Calciomercato L'originale'. Come ricordano i tifosi rossoneri, la punta del Crystal Palace è un obiettivo del Milan per giugno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
