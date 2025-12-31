Juventus il Barcellona piomba su Vlahovic
Il Barcellona, in cerca di un sostituto per Lewandowski, ha mostrato interesse per Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. La società catalana valuta la possibilità di aggiungere un elemento di talento alla propria rosa, mentre i vertici bianconeri monitorano la situazione. La trattativa potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro del centravanti serbo e per entrambe le squadre coinvolte.
Il Barcellona, alla ricerca del post-Lewandoski, è piombato sul centravanti serbo della Juventus Dusan Vlahovic. A riportarlo è il quotidiano Marca. L’assenza alla cena di Natale: Vlahovic e la Juventus un rotta L’atmosfera natalizia in casa Juventus è stata incrinata da un’assenza pesante: Dusan Vlahovic non ha partecipato alla tradizionale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona piomba su de Vrij, Dragusin si offre ai nerazzurri? Accelerata per Palestra
Leggi anche: Juventus, l’Inter piomba su Muharemovic
Juventus, il Barcellona piomba su Dusan Vlahovic: primo contatto per il dopo Lewandowski; Mercato Juventus, il Barcellona piomba sulla stella bianconera; Mercato Milan, il Barcellona piomba su un obiettivo rossonero! Ma si apre un possibile incrocio: ecco tutti i dettagli; Calciomercato il Barcellona pensa a Vlahovic Roma tra Raspadori e Zirkzee.
Juventus, il Barcellona piomba su Dusan Vlahovic: primo contatto per il dopo Lewandowski - Dusan Vlahovic, attualmente ai box ma destinato a lasciare la Juventus a parametro zero a fine stagione, fa gola in giro per l’Europa. tuttomercatoweb.com
Calciomercato Juve, Vlahovic parla già da ex: cosa sta succedendo - Vlahovic dalla Juve al Milan ecco le ultime informazioni raccolte da Calciomercato. calciomercato.it
Vlahovic, prove di intesa con la Juventus ma occhio al Barcellona: è il prescelto per il dopo-Lewandowski - Lewandowski, ma la trattativa per il rinnovo con i bianconeri non è stata ancora accantonata ... sport.virgilio.it
IL NUOVO 9? ? #milan #vlahovic #juventus #calciomercato #seriea
Primi contatti per João Cancelo all’Inter. Il club nerazzurro ha mosso i primi passi per il calciatore portoghese in uscita dall’Al-Hilal. Cancelo aperto a un ritorno in Italia. Sondaggio anche di Juventus e Barcellona. x.com
#fblifestyle Il Barcellona sarebbe pronto a fare un offerta alla #Juventus per #DusanVlahovic a gennaio. Il giocatore tornerà in campo a fine febbraio e la squadra spagnola avrebbe individuato #Vlahovic come soluzione low cost per l'attacco in alternativa a #L - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.