juventus il barcellona piomba su vlahovic

Il Barcellona, in cerca di un sostituto per Lewandowski, ha mostrato interesse per Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. La società catalana valuta la possibilità di aggiungere un elemento di talento alla propria rosa, mentre i vertici bianconeri monitorano la situazione. La trattativa potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro del centravanti serbo e per entrambe le squadre coinvolte.

Il Barcellona, alla ricerca del post-Lewandoski, è piombato sul centravanti serbo della Juventus Dusan Vlahovic. A riportarlo è il quotidiano Marca. L’assenza alla cena di Natale: Vlahovic e la Juventus un rotta L’atmosfera natalizia in casa Juventus è stata incrinata da un’assenza pesante: Dusan Vlahovic non ha partecipato alla tradizionale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

