Il Barcellona, in cerca di un sostituto per Lewandowski, ha mostrato interesse per Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. La società catalana valuta la possibilità di aggiungere un elemento di talento alla propria rosa, mentre i vertici bianconeri monitorano la situazione. La trattativa potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro del centravanti serbo e per entrambe le squadre coinvolte.

Il Barcellona, alla ricerca del post-Lewandoski, è piombato sul centravanti serbo della Juventus Dusan Vlahovic. A riportarlo è il quotidiano Marca. L’assenza alla cena di Natale: Vlahovic e la Juventus un rotta L’atmosfera natalizia in casa Juventus è stata incrinata da un’assenza pesante: Dusan Vlahovic non ha partecipato alla tradizionale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il Barcellona piomba su Vlahovic

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona piomba su de Vrij, Dragusin si offre ai nerazzurri? Accelerata per Palestra

Leggi anche: Juventus, l’Inter piomba su Muharemovic

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juventus, il Barcellona piomba su Dusan Vlahovic: primo contatto per il dopo Lewandowski; Mercato Juventus, il Barcellona piomba sulla stella bianconera; Mercato Milan, il Barcellona piomba su un obiettivo rossonero! Ma si apre un possibile incrocio: ecco tutti i dettagli; Calciomercato il Barcellona pensa a Vlahovic Roma tra Raspadori e Zirkzee.

Juventus, il Barcellona piomba su Dusan Vlahovic: primo contatto per il dopo Lewandowski - Dusan Vlahovic, attualmente ai box ma destinato a lasciare la Juventus a parametro zero a fine stagione, fa gola in giro per l’Europa. tuttomercatoweb.com