La Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, sta definendo le proprie strategie per la stagione. In particolare, si stanno valutando le decisioni sul centrocampo e sulla difesa, con Miretti confermato in rosa e altri giocatori in uscita. Queste scelte riflettono un percorso di riorganizzazione volto a rafforzare la squadra e migliorare le prestazioni future.

La Juventus stringe le maglie sulle proprie strategie e accelera le decisioni chiave. Sotto la gestione di Luciano Spalletti, alcune situazioni stanno cambiando rapidamente, a partire dal centrocampo. Il caso emblematico è Fabio Miretti. Nelle ultime settimane il classe 2003 è passato da possibile partente a perno del progetto: il tecnico ha posto il veto sulla sua cessione, considerandolo fondamentale per presente e futuro. Una presa di posizione netta che chiude ogni discorso in uscita. Capitolo difesa: con il passaggio annunciato alla linea a quattro, la Juventus valuta una cessione tra Rugani e Gatti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Spalletti detta la linea: Miretti resta, difesa in uscita Leggi anche: Juventus, quale modulo ha schierato Spalletti contro il Sassuolo? Dalla difesa ai movimenti di Miretti e David. L’analisi tattica di Omar Valentini Leggi anche: Miretti resta alla Juventus: scelta tecnica, non di mercato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calciomercato Juventus, Spalletti detta la linea; Juventus, summit di mercato: le richieste di Spalletti; Chiesa-Juve, l’idea prende forma: Spalletti detta le condizioni; Calciomercato oggi: Paratici-Viola a febbraio, la Juve prepara il ritorno di Chiesa. Spalletti ha aggiustato la Juventus (ma non corre per lo scudetto) - La rinascita della Juventus con Spalletti lascia in eredità la domanda: può già correre per lo scudetto? panorama.it

