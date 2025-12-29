Calciomercato Juve svelata la strategia per gennaio | la dirigenza si muoverà su questo doppio binario per completare la rosa di Spalletti Il piano

La Juventus sta pianificando il calciomercato di gennaio con una strategia mirata a rafforzare il centrocampo, la difesa e l’attacco. La dirigenza si muoverà su un doppio binario, puntando al rinnovo di Yildiz e valutando la cessione di McKennie, che potrebbe trasferirsi in MLS. L’obiettivo è completare la rosa di Spalletti in modo equilibrato e funzionale alle esigenze della squadra.

