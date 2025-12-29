Calciomercato Juve svelata la strategia per gennaio | la dirigenza si muoverà su questo doppio binario per completare la rosa di Spalletti Il piano
La Juventus sta pianificando il calciomercato di gennaio con una strategia mirata a rafforzare il centrocampo, la difesa e l’attacco. La dirigenza si muoverà su un doppio binario, puntando al rinnovo di Yildiz e valutando la cessione di McKennie, che potrebbe trasferirsi in MLS. L’obiettivo è completare la rosa di Spalletti in modo equilibrato e funzionale alle esigenze della squadra.
Calciomercato Juve: priorità al centrocampo, difesa e attacco in attesa. Yildiz verso il rinnovo, McKennie destinato alla MLS in estate. Con l’imminente apertura della finestra invernale, i motori delle trattative si scaldano e la strategia del calciomercato Juve viene finalmente svelata nella sua interezza. Secondo quanto riportato dagli esperti di Sky Sport, la dirigenza bianconera ha pianificato mosse chirurgiche e mirate, stabilendo una gerarchia di interventi ben precisa per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti senza sprechi. La priorità assoluta, l’obiettivo che non ammette distrazioni o alternative, è l’innesto di un nuovo centrocampista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
