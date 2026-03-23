Lewandowski lascia il Barcellona? L’annuncio scuote le pretendenti, cosa ha detto l’attaccante sul suo futuro! Novità importanti Coppola svela: «Italia? Non voglio gufarla, ma la qualità del gruppo c’è. Sull’interesse del Milan e della Juventus posso dire questa cosa» Calciomercato Manchester United, Semenyo saltato? I Red Devils hanno già l’alternativa! Mercato PSG, individuato il grande obiettivo per l’estate: ha una clausola da 100 milioni! Regalo in vista per Luis Enrique? Shevchenko non ha dubbi sul Milan: «Se sta vicino all’Inter tutto può succedere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari, due big inglesi vogliono Caprile! Ma l’agente frena, rivelazione che non lascia dubbi sul futuro del portiere

Articoli correlati

Calciomercato Cagliari, Caprile nel mirino di mezza Europa: l’agente rivela il retroscena sul tentativo di un bigIl futuro di Elia Caprile si candida a diventare uno dei dossier più caldi del prossimo calciomercato.

Calciomercato Milan: Maignan giura amore ai rossoneri! L’annuncio del portiere non lascia dubbi sul suo futuroCalciomercato Milan: Maignan giura amore ai rossoneri! L’annuncio del portiere non lascia dubbi sul suo futuro Calciomercato Serie A: il Barcellona...

Calciomercato Cagliari: nuovo TERZINO dubbi in attacco e USCITE in arrivo | NEWS

Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato Cagliari

Temi più discussi: Calciomercato, i rinnovi ufficiali: primo contratto da pro per Reggiani col Dortmund; Pisa-Cagliari, le pagelle di CM; Cagliari-Napoli, scudetti, polemiche, insulti e la pallonata del Pocho ad Allegri; Pronostici Cagliari - Napoli: partenopei in grande spolvero.

Calciomercato Cagliari, tra diritti di riscatto e prestiti: il punto in vista della prossima stagioneCalciomercato Cagliari, i prossimi mesi saranno cruciali per definire i diritti di riscatto e l'eventuale rinnovo dei prestiti. Il punto ... cagliarinews24.com

Calciomercato Cagliari, occhi puntati su Liberali! Ma la concorrenza è tanta: ecco i dettagliCalciomercato Cagliari, il club rossoblù monitora il classe 2007 in forza al Catanzaro per la prossima stagione! Ecco i dettagli ... cagliarinews24.com

#calciomercato #Cagliari, rinnovo fino al 2030 per Adam #Obert x.com

Mancano ancora diversi mesi all'inizio della sessione estiva di #calciomercato ma in casa #Cagliari comincia a pianificare il futuro Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò #Schira, il club rossoblù monitora Mattia #Liberali, in forza al #Cata facebook