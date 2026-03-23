Calciomercato Cagliari due big inglesi vogliono Caprile! Ma l’agente frena rivelazione che non lascia dubbi sul futuro del portiere
Lewandowski lascia il Barcellona? L’annuncio scuote le pretendenti, cosa ha detto l’attaccante sul suo futuro! Novità importanti Coppola svela: «Italia? Non voglio gufarla, ma la qualità del gruppo c’è. Sull’interesse del Milan e della Juventus posso dire questa cosa» Calciomercato Manchester United, Semenyo saltato? I Red Devils hanno già l’alternativa! Mercato PSG, individuato il grande obiettivo per l’estate: ha una clausola da 100 milioni! Regalo in vista per Luis Enrique? Shevchenko non ha dubbi sul Milan: «Se sta vicino all’Inter tutto può succedere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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