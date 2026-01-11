Calciomercato Cagliari Caprile nel mirino di mezza Europa | l’agente rivela il retroscena sul tentativo di un big

Da calcionews24.com 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elia Caprile, portiere del Cagliari, sta attirando l’interesse di diversi club europei. Secondo fonti vicine all’agente, ci sono state avanzate da parte di alcuni big in Inghilterra e Portogallo, segnando un possibile punto di svolta nel mercato del giocatore. La situazione resta in evoluzione, e il futuro di Caprile potrebbe riservare sviluppi importanti nelle prossime settimane.

Calciomercato Cagliari, Caprile osservato speciale: dall’Inghilterra al Portogallo, svelato un retroscena inatteso Il futuro di Elia Caprile si candida a diventare uno dei dossier più caldi del prossimo calciomercato. Il portiere del Cagliari è infatti seguito con grande attenzione da diversi club italiani e stranieri, un interesse confermato dal suo agente Omar Rahman, che ai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato cagliari caprile nel mirino di mezza europa l8217agente rivela il retroscena sul tentativo di un big

© Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari, Caprile nel mirino di mezza Europa: l’agente rivela il retroscena sul tentativo di un big

Leggi anche: Calciomercato Cagliari: Caprile nel mirino di una grande big italiana. La situazione intorno a lui

Leggi anche: Calciomercato Inter, Caprile nel mirino delle big, Pisacane esalta il portiere del Cagliari: le parole

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calciomercato Cagliari, obiettivo centrocampista: non solo Nicolussi, piace anche Brescianini; Caprile rivela qual è il segreto di Pisacane al Cagliari: È entrato rispettoso; Palestra e Caprile nel mirino della Nazionale durante la sfida con il Milan; Mercato Cagliari h24 - Per Caprile aperte anche le porte della Premier. Tentativo Toro per Prati,....

calciomercato cagliari caprile mirinoMercato Cagliari: Caprile via dal club in estate? Sirene attorno al portiere, dove potrebbe andare a giocare. Tutti i dettagli - Tutti i dettagli È il nome più caldo per le porte delle grandi d’Europa. calcionews24.com

calciomercato cagliari caprile mirinoCalciomercato Cagliari, Caviglia e non solo: Angelozzi segue 4 giocatori - La lista dei giocatori seguiti Il Cagliari non si ferma e sta facendo le sue mosse sul me ... cagliarinews24.com

calciomercato cagliari caprile mirinoCalciomercato Cagliari, i sardi al lavoro per rinforzare la rosa: ecco i giocatori nel mirino di Pisacane. Il punto - Calciomercato Cagliari, i sardi devono rinforzare la rosa per raggiungere in maniera tranquilla la salvezza. calcionews24.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.