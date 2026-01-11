Calciomercato Cagliari Caprile nel mirino di mezza Europa | l’agente rivela il retroscena sul tentativo di un big

Elia Caprile, portiere del Cagliari, sta attirando l’interesse di diversi club europei. Secondo fonti vicine all’agente, ci sono state avanzate da parte di alcuni big in Inghilterra e Portogallo, segnando un possibile punto di svolta nel mercato del giocatore. La situazione resta in evoluzione, e il futuro di Caprile potrebbe riservare sviluppi importanti nelle prossime settimane.

Calciomercato Cagliari, Caprile osservato speciale: dall'Inghilterra al Portogallo, svelato un retroscena inatteso Il futuro di Elia Caprile si candida a diventare uno dei dossier più caldi del prossimo calciomercato. Il portiere del Cagliari è infatti seguito con grande attenzione da diversi club italiani e stranieri, un interesse confermato dal suo agente Omar Rahman.

Calciomercato Cagliari, Caviglia e non solo: Angelozzi segue 4 giocatori - La lista dei giocatori seguiti Il Cagliari non si ferma e sta facendo le sue mosse sul me ... cagliarinews24.com

Calciomercato Cagliari, i sardi al lavoro per rinforzare la rosa: ecco i giocatori nel mirino di Pisacane. Il punto - Calciomercato Cagliari, i sardi devono rinforzare la rosa per raggiungere in maniera tranquilla la salvezza. calcionews24.com

Il calciomercato del Cagliari mi sta piacendo, e non è facile ironia. É vero che non è arrivato nessuno ma si sta lavorando per fare cose sensate, evitando acquisti costosi e poco funzionali. La linea tracciata è chiara, giocatori giovani e possibilmente italiani o c - facebook.com facebook

Napoli: il fratello dell’allenatore #Pisacane del Cagliari ferito a colpi di pistola, picchiato il padre calciomercato.com/liste/napoli-i… x.com

