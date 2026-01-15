Iran Parenzo a L' aria che tira spiana Grimaldi di Avs | Toh io non lo ho visto

Durante la puntata di L'Aria che Tira su La7, David Parenzo ha ricordato le recenti proteste di giovani in Iran, sottolineando come molte di queste siano state repressa con violenza dal regime. L’intervento si è concentrato sulla situazione attuale nel paese, evidenziando l’importanza di conoscere e monitorare le dinamiche di protesta e repressione che coinvolgono i cittadini iraniani.

"Qui ci sono giovani che protestano in piazza, caro Grimaldi": David Parenzo lo ha detto al suo ospite a L'Aria che tira su La7, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi, riferendosi alle proteste contro il regime represse con violenza in Iran. "La cosa ridicola è che continuate a dirci. Io ero in piazza, voi non c'eravate. Io sono contro gli ayatollah da sempre, perché sono contro le teocrazie, noi per anni abbiamo preso il patrocinio di quei ragazzi che vengono impiccati. Stamattina c'è un ragazzo di 26 anni che verrà impiccato perché nemico di Dio", ha replicato l'onorevole. "Ma quindi l'aiuto di Trump può essere positivo o no?", ha chiesto il conduttore riferendosi all'avvertimento del presidente americano, che ha minacciato interventi in caso di ulteriori repressioni da parte del regime di Teheran. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

