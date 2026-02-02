L'Inter si conferma protagonista e batte senza problemi il suo avversario, mentre la Juve vola a Parma e mette a segno una vittoria rotonda. Il Torino conquista tre punti importanti, e Atalanta e Como chiudono senza segnare né subire gol. La giornata si è chiusa con diverse sorprese e risultati che cambiano la classifica.

Si è da poco concluso il programma della 23esima giornata di Serie A 2025-2026. Dopo le vittorie di ieri di Sassuolo, Napoli e Cagliari, la classifica ha subito ulteriori scossoni con le quattro partite disputate oggi. In attesa di Udinese-Roma e di Bologna-Milan, la classifica vede sempre in testa l’Inter, con 55 punti ed un vantaggio di 8 lunghezze sul Milan (atteso martedì a Bologna). La domenica di Campionato si è aperta alle 12.30 con il match tra Torino e Lecce. I granata, dopo due ko pesanti che potevano compromettere la classifica, sono tornati alla vittoria grazie al gol di Che Adams, arrivato al 29?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio: l’Inter non sbaglia, la Juve dilaga a Parma. Vittoria importante per il Torino, non si fanno male Atalanta e Como

La Juventus ha conquistato una vittoria convincente a Parma, vincendo 4-0 e confermando il suo buon momento.

Cremonese-Inter, un petardo colpisce il portiere Audero che crolla a terraL’ex nerazzurro dopo qualche minuto di interruzione è riuscito a riprendere il suo posto in porta. Marotta: «Gesto clamoroso per l'antisportività» ... unionesarda.it

Preso il teppista interista del petardo a Audero: ha perso tre dita ed è stato aggredito dalla curva. Ora è in ospedale, poi verrà arrestatoIl tifoso dell'Inter si è ferito. Attualmente in ospedale, verrà arrestato una volta dimesso ... msn.com

SERIE A I A Cremona l'Inter batte la Cremonese 2-0 con i gol di Lautaro Martinez al 16' e Zielinski al 31' CRONACA e FOTO nella 23esima giornata ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/02/01/a-cremona-linter-vince-2-0-con-i-gol-di-lautaro-e- - facebook.com facebook

CREMONESE-INTER 0-1 (15' Lautaro, assist Dimarco): GOL INTER Calcio d'angolo perfetto di Dimarco, stacco di Lautaro e Inter in vantaggio!!!!!!!!! x.com