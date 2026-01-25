L’Asta Taverne si prepara ad affrontare il match di calcio Eccellenza contro il Figline, in programma oggi alle 14,30 sul campo Arnaldo Satini. Dopo il pareggio con la Colligiana, la squadra cerca di consolidare il proprio percorso sotto la guida di Stefano Argilli. La partita rappresenta un’occasione importante per proseguire con continuità e mantenere il ritmo in campionato.

Tra le mura amiche del campo Arnaldo Satini di Taverne, l’Asta, reduce dal pareggio con la Colligiana, ospiterà questo pomeriggio (fischio di inizio alle 14,30), il Figline: una gara importante per dare continuità al percorso iniziato sotto la guida di Stefano Argilli. "È stata una buona settimana – dice il mister arancioblù –. Abbiamo perso per qualche settimana Diego Baroni per una piccola lesione muscolare, una situazione che conoscevamo già da domenica sera, ma allo stesso tempo abbiamo recuperato Federico Mussi, e questa è sicuramente una buona notizia. Ceccatelli, invece, continua il proprio programma di recupero per superare alcuni acciacchi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. L'Asta Taverne cerca la continuità. Ostacolo Figline

Calcio Eccellenza. L'Asta Taverne cerca la continuità. Ostacolo Antella

Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne rimette Jrad nel ‘motore’ e sfida la Baldaccio BruniL’Asta Taverne torna in campo nel campionato di Eccellenza Toscana, dopo la sconfitta contro Lastrigiana che li ha collocati in zona play out.

