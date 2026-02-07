Biathlon Samuela Comola a ridosso della top ten nella pursuir dell’IBU Cup a Sjusjoen

La tappa di Sjusjoen dell’IBU Cup si conclude con la vittoria dell’austriaca Lea Rothschopf nella 10 km pursuit femminile. Tra le italiane, Samuela Comola si piazza 11ma, sfiorando la top ten. La gara si è disputata in condizioni difficili, ma Comola ha mostrato carattere e determinazione, mantenendo alte le speranze per le prossime competizioni.

Si chiude la tappa dell' IBU Cup 2025-2026 di biathlon andata in scena a Sjusjoen, in Norvegia: nella 10 km pursuit femminile si impone l' austriaca Lea Rothschopf, mentre la migliore delle azzurre è Samuela Comola, che sfiora la top ten e si classifica 11ma. L' austriaca Lea Rothschopf coglie il successo, con 1820 al tiro, con il tempo di 31'21?5, andando a precedere di 10?2 la svedese Emma Nilsson, seconda con 2020 al poligono, mentre completa il podio la francese Sophie Chauveau, terza con tre bersagli mancati, a 19?2. La migliore in casa Italia è Samuela Comola, che commette due errori al poligono, ed è undicesima a 1?35?4, mentre Fabiana Carpella manca 5 bersagli ed è diciottesima a 2'08?7.

