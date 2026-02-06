Biathlon top ten per Fabiana Carpella nella sprint dell’IBU Cup a Sjusioen

Prosegue a Sjusjoen la tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon. Fabiana Carpella si posiziona tra le prime dieci nella sprint femminile, chiudendo al nono posto. La gara è stata vinta dalla svedese Sara Andersson, ma anche le italiane hanno fatto bene: Comola e Trabucchi si sono piazzate rispettivamente al 14° e al 18° posto.

Prosegue la tappa dell'IBU Cup 2025-2026 di biathlon in corso a Sjusjoen, in Norvegia: nella 7.5 km sprint femminile vinta dalla svedese Sara Andeon chiude al nono posto Fabiana Carpella, ma sono positive anche le prove di Samuela Comola, 14ma, e Martina Trabucchi, 18ma. Nella 7.5 km sprint femminile la vittoria va alla svedese Sara Andeon, che non commette errori al tiro e si impone con il tempo di 21'19?6, andando a precedere la transalpina Celia Henaff, seconda con un errore in piedi, a 3?0, e la norvegese Ragna Fodstad, terza con 1010 al poligono, a 11?2. Nono posto per Fabiana Carpella, anch'ella senza errori al tiro, a 39?7, mentre Samuela Comola, con un errore in piedi, è 14ma a 58?6, infine Martina Trabucchi, con due bersagli mancati, è 18ma a 1'15?2.

