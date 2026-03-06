Milano banlieue due 20enni accoltellati e presi a calci da 4 17enni in Porta Romana | arrestati per tentato omicidio volontario - VIDEO

Due 20enni sono stati accoltellati e picchiati da quattro 17enni in Porta Romana, a Milano. I giovani sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio volontario. I fermati sono di origine italiana e dello Sri Lanka, e tre di loro avevano precedenti penali. La polizia ha recuperato un video che riprende l’aggressione.

