Precipita dalla finestra mentre pulisce i vetri | 70enne in ospedale

Da salernotoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 70 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere precipitato dalla finestra della propria abitazione in via dei Goti ad Angri. L’incidente è avvenuto ieri mattina mentre l’uomo stava pulendo i vetri del primo piano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato le prime cure e avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Incidente domestico nella mattinata di ieri in via dei Goti ad Angri, dove un uomo di 70 anni è precipitato dalla finestra della propria abitazione, dal primo piano di un condominio. L'anziano - secondo quanto ricostruito - stava pulendo i vetri quando avrebbe perso l'equilibrio, scivolando nel vuoto.

