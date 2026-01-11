Precipita dalla finestra mentre pulisce i vetri | 70enne in ospedale

Un uomo di 70 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere precipitato dalla finestra della propria abitazione in via dei Goti ad Angri. L’incidente è avvenuto ieri mattina mentre l’uomo stava pulendo i vetri del primo piano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato le prime cure e avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

