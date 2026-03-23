Buy European | UE in azione ma possiamo fare molto anche noi

In questi giorni di guerra e crisi energetica globale purtroppo ancora una volta gli europei e la loro economia ne escono “perdenti”, sia sui mercati finanziari con borse più penalizzate, sia lato economia reale, essendo maggiormente dipendenti dall’import di gas e petrolio. Gli Stati Uniti invece sembrano trarre beneficio dalla completa autosufficienza energetica del paese e da un’economia molto più basata sui servizi e meno legata alle vicende mediorientali, anche geograficamente molto distanti. L’Unione Europea sta tentando di reagire e cambiare passo, avendo individuato come la chiave stia nel rilanciare la propria autonomia industriale e nel dipendere meno dagli altri paesi per ogni processo produttivo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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