Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un piano per creare un nuovo debito comune e promuovere l’acquisto di prodotti europei, puntando a rilanciare l’industria dell’Unione Europea. Ma l’asse tra Parigi e Roma non ha ancora trovato il pieno accordo e si scontra con le resistenze di alcuni paesi. Macron insiste sull’importanza di finanziare la difesa e la tecnologia, spingendo per una “preferenza europea” negli acquisti strategici. La proposta rischia di dividere ancora di più i Paesi membri, mentre l’Italia si mostra cauta.

Nuovo debito comune per finanziare difesa e tecnologia e “ preferenza europea ” nei settori strategici per rilanciare l’industria del Vecchio continente. Intervistato da un gruppo di quotidiani europei, Emmanuel Macron ribadisce le sue priorità per il futuro di un’Europa che non lo vedrà più protagonista – il suo mandato scade l’anno prossimo e non potrà candidarsi alle prossime presidenziali – e che già oggi lo vede ai margini. Mentre a dare la linea in vista del vertice europeo informale sulla competitività di giovedì in Belgio e del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo è ormai il nuovo asse Giorgia Meloni -Friedrich Merz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Macron rilancia su debito comune e “buy European” per resuscitare l’industria Ue. Ma l’asse franco-italiano non ci sta

Approfondimenti su Macron Italia

Il presidente francese Emmanuel Macron propone di creare un debito comune europeo per finanziare la difesa e l’intelligenza artificiale.

Emmanuel Macron annuncia di volere un debito comune per l’Europa, da usare per finanziare la difesa e l’intelligenza artificiale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Macron Italia

Argomenti discussi: L'appello di Macron: L'Ue decida se diventare una potenza o sarà spazzata via. Le intimidazioni degli Stati Uniti non sono finite; Emmanuel Macron: Serve debito comune Ue per difesa, green e AI: se non siamo potenza, ci spazzano via; La ricetta di Macron per rilanciare l'Europa, altrimenti 'sarà spazzata via'; 1,2 trilioni all'anno: Macron rilancia gli Eurobond per sfidare il dollaro.

Macron rilancia: debito comune Ue per investimenti strategiciRoma, 10 feb. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha rilanciato l’idea di un’Europa più sovrana alla vigilia del vertice dei leader dell’Unione europea, proponendo la creazione di una ... askanews.it

Macron rilancia debito comune Ue per difesa, AI e green: Altrimenti spazzati via. Resta l’incognita Meloni-MerzIn un’intervista, Macron rilancia eurobond, mercato unico e investimenti strategici tra difesa, AI e transizione ecologica. La linea federalista francese si scontra con l’asse pragmatico Meloni-Merz i ... msn.com

La ricetta di Macron per rilanciare l'Europa, altrimenti "sarà spazzata via". Link nei commenti - facebook.com facebook

#Macron rilancia: debito comune #Ue per investimenti strategici x.com