Buona affluenza al Referendum nel Piacentino | 62%

In città è andato a votare il 63%. Il dato più alto a Zerba, quello più basso a Farini Buona affluenza al Referendum sulla giustizia nel Piacentino. Tra domenica 22 e lunedì 23 marzo è andato a votare il 62,8% degli aventi diritto tra la città e la provincia. La media regionale è di qualche punto più alta, al 66%, mentre la media nazionale è più bassa, al 58%. In città è andato a votare il 63%: a Zerba, in Val Boreca, si è registrato il dato più alto, con il 76%, mentre quello più basso è in Alta Valnure, a Farini: 55%. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum, l’affluenza sfiora il 50%. Si vota ancora lunedì dalle 7 alle 15 «Abbiamo smarrito il nostro gatto Raji. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Una raccolta di contenuti su Buona affluenza

Temi più discussi: Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23; Boom di votanti al referendum: alle 23 l’affluenza è al 46%. Record al Nord, il Sud arranca; Referendum: urne aperte fino alle 15. Affluenza oltre il 46%. Meloni: importante partecipare; Referendum, l’affluenza sfiora il 50%. Si vota ancora lunedì dalle 7 alle 15.

Chiusi i seggi, via alla conta per il referendum. Il no sarebbe in vantaggioIl 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati a confermare (o respingere) una legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento che modifica diversi articoli della Costituzione. Il tema è molto ... today.it

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«L’affluenza è una buona notizia, in generale la democrazia è una buona notizia». Così il premier Giorgia Meloni, all’uscita del seggio di Spinaceto, a Roma, dove si è recata questa mattina per il voto al referendum sulla giustizia, rispondendo a una domanda. facebook

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