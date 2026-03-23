La nazionale italiana di calcio si prepara a Coverciano per affrontare la sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord, con Gianluigi Buffon che assume il ruolo di capo delegazione in un momento cruciale per il futuro degli azzurri. Il ritiro è stato caratterizzato da una lunga attesa durata 120 giorni, descritti come uno stillicidio ma anche come un periodo necessario per costruire uno spirito profondo e d’intesa tra i giocatori. La partita di semifinale dei play off è fissata per giovedì a Bergamo, dove la squadra guidata da Gennaro Gattuso dovrà dimostrare le sue qualità sul campo. L’atmosfera al centro sportivo è segnata dalla consapevolezza della pressione esterna, ma Buffon assicura che i calciatori sono abituati a gestire ogni genere di stress. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Buffon guida gli Azzurri: 120 giorni per il verdetto

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