Gentile redazione, desidero segnalare una buca in via Compagnoni, nota come la

"Gentile redazione,la notte di Capodanno, rientrando a casa, mi sono imbattuta in una ‘buca parlante’: si tratta della buca in via Compagnoni. Sta lì, quasi sul centro della carreggiata, a ricordare a tutti che preferirebbe essere altrove. Le fanno compagnia la triste segnaletica annoiata e un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - "Ecco la 'buca parlante': è lì da 120 giorni giorni e nessuno è mai intervenuto"

Leggi anche: “Trovato morto lì”. Giovanni, scomparso da giorni: la notizia peggiore e lo choc

Leggi anche: Scomparso da casa da 16 giorni: "Nessuno lo ha cercato nel Cavo"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

IL DIRETTORE E TUTTA LA REDAZIONE DE "LA COCCINELLA PARLANTE" FORMULA I MIGLIORI AUGURI PER I 102 ANNI RAGGIUNTI OGGI DALLA BIS NONNA JOLANDA TESTONI DI GRANDATE. - facebook.com facebook