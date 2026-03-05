Nel Serale di Amici 25 è stata formata la classe, con alcuni concorrenti eliminati e molte polemiche sollevate. La fase più tesa del programma è iniziata, accompagnata da un cambio di regolamento che ha suscitato reazioni e discussioni tra i partecipanti e il pubblico. La trasmissione continua a tenere alta l’attenzione, con nuove sfide e confronti tra gli allievi.

Il Serale di Amici 25 entra nella fase più calda con un cambio di regolamento destinato a far discutere. Nella registrazione di mercoledì 4 marzo 2026, relativa alla puntata in onda su Canale 5 il 8 marzo, la produzione avrebbe modificato le regole per l’accesso alla fase finale. Salta il tetto massimo di 12 allievi e una sola allieva viene esclusa. Sui social, intanto, le reazioni sono state durissime. Grave lutto per un ballerino prima del Serale Amici 25: la registrazione di 4 marzo 2026 e la puntata del 8 marzo. Le anticipazioni arrivano dopo le registrazioni di Amici 25 tenute in data 4 marzo 2026. La puntata, secondo quanto riportato, andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5 il 8 marzo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25 Serale, formata la classe: eliminata e polemiche

Maria Rosaria eliminata da Amici 25: “Volevo andare al Serale, ma non si può. Uscire sarà bruttissimo”Maria Rosaria è stata eliminata da Amici oggi, domenica 1 febbraio, dopo la sfida contro Antonio.

Amici 25, Flavia eliminata da Anna Pettinelli: le polemiche | Video Witty TvNella prima puntata del nuovo anno di Amici 25 Flavia è stata eliminata da Anna Pettinelli durante la gara cover.

Amici 25 - Matilde è eliminata

Amici 25: ultime anticipazioni sulla ventiduesima puntata e i finalisti del SeraleIl Serale di Amici 25 si avvicina sempre di più e la tensione tra i concorrenti cresce. Oggi è stata registrata la ventiduesima e ultima puntata, che andrà in onda domenica 8 marzo ... quilink.it

Anticipazioni Amici 25, ultima registrazione, verso il serale cambiano le regole: ecco chi accede e chi è stato eliminato definitivamenteAnticipazioni Amici 25: la puntata del 8 marzo promette emozioni con ospiti come Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. mondotv24.it

