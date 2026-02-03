Bruce Springsteen torna in vetta negli Stati Uniti. Nel 2024, la sua canzone “Born to Run” si è piazzata al numero uno nella classifica Digital Song Sales di Billboard. È la prima volta da tempo che l’artista riesce a raggiungere questa posizione con uno dei suoi brani. La notizia ha sorpreso fan e addetti ai lavori, che non si aspettavano un ritorno così forte sulle piattaforme digitali.

Bruce Springsteen è tornato a salire sulle classifiche negli Stati Uniti, con una canzone che ha ottenuto il numero uno nella classifica Digital Song Sales di Billboard. Il brano, “Streets of Minneapolis”, è stato scaricato 16.000 volte in soli due giorni, tra il 28 gennaio e il 30 gennaio, e ha debuttato alla posizione più alta della sua storia nella classifica ufficiale, nonostante fosse disponibile soltanto per pochi giorni. La canzone, pubblicata il 28 gennaio, è stata presentata in anteprima durante il concerto “Defend Minnesota” tenutosi venerdì 30 gennaio, in cui Springsteen ha cantato l’opera con una performance dedicata alla causa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bruce Springsteen primissimo negli scaricamenti USA con “Born to Run” nel 2024

Approfondimenti su Bruce Springsteen

Durante un suo concerto nel New Jersey, Bruce Springsteen ha espresso preoccupazione per le condizioni di protesta negli Stati Uniti, criticando l’uso di metodi repressivi da parte dell’ICE e evidenziando rischi per i cittadini che esercitano il diritto di manifestare.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bruce Springsteen: Live in Barcelona | Full Concert

Ultime notizie su Bruce Springsteen

Argomenti discussi: Maltempo, Meloni: 100 mln primo stanziamento poi risorse arriveranno; Maltempo, Meloni Polemiche non necessarie, 100 mln è solo primo stanziamento.

Springsteen, il nuovo singolo Streets of Minneapolis è il brano più venduto negli Stati UnitiA pochi giorni dalla sua release, Streets of Minneapolis di Bruce Springsteen conquista un ... msn.com

Streets of Minneapolis, la nuova canzone di Bruce Springsteen contro l’ICE e TrumpStreets of Minneapolis, la nuova canzone di Bruce Springsteen contro l’ICE e Trump ... iodonna.it

Oggi le Streets sono quelle di Minneapolis: Bruce Springsteen ha scritto di getto una canzone di protesta contro l’omicidio di due cittadini americani da parte dell’ICE. Trent’anni fa, nel febbraio 1993, erano le “Streets of Philadelphia”, al centro l’AIDS e le discri - facebook.com facebook

Bruce Springsteen a sorpresa a Minneapolis: ospite del concerto di beneficenza per le famiglie di Pretti e Good x.com