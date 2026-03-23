La prestazione di Kevin De Bruyne contro il Cagliari continua a far parlare anche gli addetti ai lavori. Il centrocampista belga, rientrato da poco dopo un lungo stop, ha offerto segnali importanti soprattutto dal punto di vista fisico, aspetto che in questa fase della stagione può fare la differenza. A soffermarsi sulla sua prova è stato Christian Brocchi, intervenuto ai microfoni di DAZN. L’ex centrocampista ha evidenziato in particolare la tenuta atletica del giocatore, sottolineando come abbia disputato l’intera gara senza cali evidenti, nonostante il recente infortunio. Brocchi ha raccontato anche un confronto diretto con Antonio Conte al termine della partita, rimarcando le sensazioni positive legate alla condizione del belga: “Col Cagliari mi è piaciuto molto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Brocchi: “Col Cagliari, De Bruyne mi è piaciuto molto”

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