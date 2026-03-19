Cagliari-Napoli Conte stupisce tutti | McTominay e De Bruyne titolari?

Antonio Conte ha deciso di schierare McTominay e De Bruyne come titolari nella partita di domani a Cagliari. La squadra di Conte punta a mantenere la continuità dopo la vittoria contro il Lecce, mentre la sfida in Sardegna rappresenta un’opportunità per rafforzare la pressione su Inter e Milan. La formazione ufficiale verrà comunicata poco prima dell’inizio del match.

Antonio Conte ha le idee chiare sulla difesa per la sfida di domani a Cagliari. Gli azzurri cercano continuità dopo la vittoria sul Lecce e la visita in Sardegna rappresenta un’occasione per mantenere la pressione su Inter e Milan. La linea dei tre centrali che ha funzionato bene nel weekend potrebbe rimanere intatta, ma non sono mancate le sorprese negli ultimi dettagli tattici. Nel centrocampo arrivano anche novità positive dopo giorni di apprensione. Beukema confermato, ballottaggio tra i pali. Sam Beukema è il favorito per giocare titolare nella difesa a tre. Il difensore olandese ha consolidato il suo posto accanto a Buongiorno e Olivera nella partita contro il Lecce, dove ha dimostrato solidità e concentrazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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