Oggi, giovedì 15 gennaio 2026, a Milano si verifica uno sciopero dei mezzi pubblici. La giornata potrebbe comportare disagi e ritardi nelle corse di tram, bus e metropolitane. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti sui servizi e di pianificare eventuali spostamenti in anticipo. Di seguito, tutte le informazioni utili per conoscere le modalità dello sciopero e le alternative disponibili.

Milano, 15 gennaio 2026 – Giornata che si annuncia complicata quella di oggi, giovedì 15 gennaio, per chi utilizza i mezzi pubblici a Milano. Il sindacato Al Cobas, infatti, ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere ricadute sulla circolazione delle cinque linee della metropolitana e sull’attività dei mezzi di superficie, bus e tram. Gli orari. Il funzionamento del trasporto pubblico, fanno sapere da Atm, sulla base degli orari dell’agitazione proclamata dal sindacato di base, potrebbe non essere garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Le fasce di garanzia sono quelle consuete: la mattina, fino alle 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Atm: oggi, giovedì 15 gennaio, sciopero dei mezzi pubblici. Tutte le informazioni

Leggi anche: Sciopero Atm, oggi 15 gennaio si fermano i mezzi pubblici a Milano: orari e fasce garantite

Leggi anche: Sciopero Atm, 15 gennaio si fermano i mezzi pubblici a Milano: orari e fasce garantite

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nuovo sciopero a Milano Atm | giovedì 15 gennaio possibili disagi per metropolitana tram e bus; Sciopero Atm giovedì 15 gennaio 2026 | orari fasce di garanzia e impatto sui trasporti pubblici; Oroscopo Giovedì 15 Gennaio 2026 – Previsioni complete per tutti i segni zodiacali; Oroscopo di giovedì 15 gennaio 2026 | amore lavoro e fortuna segno per segno.

Calcio: oggi il Bologna, giovedì il Milan. I punti in palio valgono molto per l'ambizione europea di Cesc e dei suoi ragazzi facebook