Dopo il successo di Queen Charlotte, il Bridgerton Cinematic Universe potrebbe presto allargarsi ancora con nuove sorprese per i fan. E questa volta al centro della storia potrebbe esserci la matriarca più amata della saga: Lady Violet Bridgerton, interpretata da Ruth Gemmell. A svelarlo Shonda Rhimes, creatrice della serie, che sarebbe pronta a regalare uno spin-off a Lady Violet. Lady Violet, arriva lo spin-off dei Bridgerton. La notizia arriva direttamente da Shonda Rhimes, produttrice esecutiva della serie. In una recente intervista infatti la Rhimes ha si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni destinate a far sognare i fan. Lady Violet Bridgerton potrebbe essere la protagonista del prossimo spin-off dei Bridgerton con una storia tutta sua, pronta a emozionare il pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bridgerton, Lady Violet protagonista di uno spin-off (che sorprenderà tutti)

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