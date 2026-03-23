Brasil Fala Italiano al Real Teatro Santa Cecilia

E' un progetto musicale che mette in dialogo due grandi tradizioniculturali: la canzone brasiliana e la poesia della lingua italiana. Lospettacolo riunisce alcune tra le più belle composizioni brasilianetradotte in italiano da autori come Sergio Bardotti, Bruno Lauzi e SergioEndrigo, creando un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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