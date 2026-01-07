Il progetto Kairos al Real Teatro Santa Cecilia | sul palco Simona Molinari e l’Orchestra Jazz Siciliana
Il progetto “Kairos” si presenta al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, dal 8 all’11 gennaio, con la voce di Simona Molinari e l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal M° Domenico Riina. Un’occasione per ascoltare un repertorio che unisce musica jazz e interpretazioni coinvolgenti, in un contesto artistico di rilievo. Lo spettacolo si svolge in doppio turno, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di qualità in un ambiente prestigioso.
Il concerto si inserisce nel più ampio progetto della Fondazione Orchestra.
Il tempo che si ferma, la musica che parla. Dal concetto greco di kairos – il momento perfetto, quello in cui tutto si compie – nasce “Kairos”, il progetto musicale di Simona Molinari, protagonista di due serate straordinarie al Teatro Massimo Bellini di Catania - facebook.com facebook
