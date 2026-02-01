Auto precipita in un burrone di 20 metri | un morto e un ferito grave

Questa mattina, lungo la strada provinciale 213 tra Limatola e Castel Morrone, un’auto è scivolata giù in un burrone di circa 20 metri. Un morto e un ferito grave sono il risultato di questo incidente improvviso. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo non hanno potuto salvare chi era alla guida. La strada è stata chiusa per le operazioni di recupero e per le indagini sulla dinamica.

Drammatico incidente stradale nella mattinata di domenica 1 febbraio 2026 lungo la strada provinciale 213, nel tratto che collega Limatola, in provincia di Benevento, a Castel Morrone, nel casertano. Una Fiat Panda, con a bordo due uomini, è improvvisamente uscita fuori dalla carreggiata ed è finita in un burrone, dopo un volo di circa venti metri. L’impatto è stato devastante. A perdere la vita è stato un 38enne della provincia di Caserta, che viaggiava come passeggero sul sedile anteriore. Per lui non c’è stato nulla da fare: i soccorsi hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Grave invece il conducente dell’auto, un 37enne residente a Dugenta (Benevento), che è stato estratto dalle lamiere e trasportato d’urgenza all’ospedale “San Pio” di Benevento, dove è ricoverato in condizioni serie.🔗 Leggi su Casertanews.it

